جدة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأنهت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عام 2020 بختم 1067 طالباً وطالبة لكتاب الله تعالى ، وذلك عبر حلقاتها عن بعد وبرامج أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد، حيث يعد هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ منطقة مكة المكرمة.وأوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن برامج التعليم عن بعد التي أطلقتها الجمعية منذ سنوات كانت خير معين بعد الله في عدم تأثر العملية التعليمية في الحلقات بشكل كبير، وهذا ما أثبتته الأرقام حيث بلغ عدد الناجحين في اختبارات فروع القرآن 27807 من الطلاب والطالبات ، منهم 20013 حصلوا على تقدير ممتاز ، وبمجموع 159469 جزءا محفوظا، في حين أجاز المقرئون 60 طالباً في روايات مختلفة ، و صححوا تلاوة 350814 طالباً وطالبة من مختلف بقاع العالم وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية التي في مقدمتها تطبيق "اتلوها صح"، و"القرآن نورني".وبين المهندس حنفي أن عدد الدراسين بالمقارئ الهاتفية وصل إلى 28315 دارساً ، فيما استفاد من دورات التجويد عن بعد وتصحيح تلاوة سورة الفاتحة 32916 مستفيداً، مشيداً بجميع رعاة و داعمي الجمعية ، وبمنسوبي هذا الصرح القرآني وفي مقدمتهم معلمو ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم.// انتهى //08:35ت م0012