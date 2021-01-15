مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساستعرضت وكالة الترجمة والشؤون التقنية 44 خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار العام وإنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها بإجمالي تخطّى حاجز مليوني مستفيد، كما وفرت إدارة التحول الرقمي بالوكالة دليل الخدمات الرقمية الذي يوضح طريقة الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الضغط على الخدمة الرقمية مباشرة أو المسح بالباركود.ومن خدمات دليل الخدمات الرقمية مقرأة الحرمين الشريفين، وهي مشروع عالمي لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين وعن بُعد لمن كان في بلده، ومنصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.ويحوي الدليل نظام الملاحة الإلكتروني في المسجد الحرام المقصد، وهو أول نظام من نوعه يخدم قاصدي المسجد الحرام يعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، الذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال ويتم إرشاده إلى مقصده داخل المسجد وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي (GPS)، كما يتيح الدليل مشاهدة البث المباشر للحرمين في جميع الأوقات والاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة ومجلة الحرمين الشريفين ومجلة منارة الحرمين وإصداراتهما الدورية.وتسهّل الخدمات والبرامج الرقمية الوصول إلى الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وخدمة القرآن المترجم بلغات متعددة الذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم، إضافة إلى مجموعة من الخدمات التعليمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف.ومن ضمن الخدمات خدمة شؤون إفطار الصائمين لأصحاب الأعمال الخيرية، وهي تقديم وجبات الإفطار لقاصدي المسجد الحرام، وخدمة الاعتكاف لاستخراج تصاريح الاعتكاف دون الحاجة للحضور، وكذلك للراغبين في استخراج تصاريح طلب زيارة معرض الحرمين الشريفين وكسوة الكعبة المشرفة وترجمة خطبة عرفة خلال موسم الحج.ويمكّن تطبيق (معتمرون) الزوار من معرفة نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء وخدمة دافعي العربات للحصول على عربة يدوية في وقت معين ومكان معين ودافع للعربة عند الحاجة، وتطبيق (تنقل) لحجز العربات الكهربائية الذي يعدّ وسيلة سهلة تسمح لضيوف الرحمن بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام// انتهى //08:39ت م0013