جدة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة عن رفع وترحيل أكثر من مليون و 457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م , وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد, أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليون و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء, ورفع 911,613 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 ملايين و 366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745,322 حاوية وصيانة واستبدال 30,396 حاوية، وغسيل 23,513 كم من الأرصفة والمرافق.وبين المحيميد أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124,262 لوحة دعائية مخالفة و 6488 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة لرفع 34,205 من الإطارات المستهلكة، لافتاً إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124،651 موقعاً شملت مناطق ألعاب الأطفال وأجهزة الصراف الآلي وواجهات المحلات والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.// انتهى //08:44ت م0014