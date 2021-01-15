القاهرة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، وتطورات قضية سد النهضة وآخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.وتناقلت تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو - ديسمبر ٢٠٢٠" تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغـم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، مفيدًا بأن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٣٫٦ ٪ من الناتج المحلى.ونشرت صحف القاهرة تنديد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بقرار إسرائيل عدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين باعتباره مخالفًا لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.وأبرزت إعلان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن انتخابات المجلس التشريعي ستجرى في 22 مايو المقبل وتعقبها الانتخابات الرئاسية، وكذا إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والاقتحامات اليومية.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قدرة جيش بلاده على حماية أراضية.وأنبأت صحف مصر عن اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم من 93 مليون إصابة بينما بلغت الوفيات مليوني حالة، وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أرقامًا قياسية جديدة لعدد الوفيات.// انتهى //08:47ت م0016