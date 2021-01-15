القاهرة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر677 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 58ر4 في المئة ليسجل مستوى 43ر11453 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 74ر4 في المئة ليبلغ مستوى 63ر2254 نقطة، وسجل مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 08ر4 في المئة ليبلغ مستوى 8ر3252 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول الحالي لتبلغ 6ر23 مليار جنيه من خلال تداول 091ر3 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 4ر11% والعرب على 4ر7% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 6ر387 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 3ر100 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:04ت م0017