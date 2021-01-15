إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الدفاع والتجارة والاقتصاد والنقل الجوي والبري، والتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة.واهتمت بتأكيد القيادة الباكستانية على دعم باكستان لوحدة أراضيها أذربيجان، ومساعدتها في إعادة إعمار إقليم نرغوني قرة باغ.وأخبرت صحف الجمعة عن تسجيل باكستان أمس أكبر قفزة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ قرابة شهر ماضي، حيث قفز معدل الإصابات إلى نسبة 7.4٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى إبداء سفير جمهورية مصر لدى إسلام آباد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع باكستان في قطاع السياحة.وعرجت صحف إسلام آباد على اتفاق باكستان وتركيا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.أمنياً أخبرت عن مقتل ثلاثة جنود من رجال الأمن الباكستاني خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية وقعت أمس في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتطرقت إلى حرص عدد من الشركات الكورية الاستثمار في السوق الباكستاني وخاصة في مجال السيارات.ونشرت أنباء فتح السلطات الباكستانية الطرق السريعة في معظم أنحاء إقليم البنجاب بعد تراجع كثافة الضباب الدخاني.وفي الشأن الإقليمي والدولي، تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والاستعدادات الجارية في واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.// انتهى //10:35ت م0018