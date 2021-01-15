إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 514338 حالة، منها 34169 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 2072 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 469306 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سُجّلت 45 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10863 حالة وفاة.// انتهى //11:27ت م0022