بيروت 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتخوف الأوساط السياسية من استمرار الخلاف القائم حول تشكيل الحكومة وتداعياته الخطيرة على مجمل الأوضاع في البلاد، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل غياب أي تحرك جدي باتجاه حلحلة العقد التي تحول دون الاتفاق على التشكيلة الحكومية.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان وزارة الداخلية اليمنية أمس أن نظام إطلاق الصواريخ لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون.ولفتت الانتباه إلى ترحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين أمس بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.وأوردت تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2021م أن السلطات الإيرانية تواصل قمع شعبها حيث تقوم أجهزة الأمن بالشراكة مع القضاء الإيراني بالبطش بالمعارضين وذلك بضوء أخضر من علي خامنئي.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها أدرجت جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب، إضافة إلى حركة سواعد مصر المعروفة باسم حسم.// انتهى //11:38ت م0023