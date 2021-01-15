رام الله 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 7 وفيات، و736 إصابة جديدة بالفيروس و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية، والحكومة تقرر تمديد الإجراءات الوقائية للأول من الشهر المقبل.وأولت اهتمامًا بدعوة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، القوة المحتلة، إلى ضمان الوصول السريع والعادل للقاحات فيروس كورونا للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال ، 19 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها في بلدتي كفر مالك والمغير شمال شرقي المحافظة، فيما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطن فلسطيني من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بهدم منزله بيده.وأوردت إدانة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قرار وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى.ونشرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.وتحدثت الصحف عن مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.ورصدت اقتحام مستوطنون يهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت عن توقع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن يسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الـ20 من هذا الشهر المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات، للجنة الانتخابات المركزية.ولفتت الصحف النظر لأقوال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، آخذه بالارتفاع بشكلٍ مُتسارع.وألقت صحف فلسطين الضوء على تصويت مجلس النواب الأمريكي، بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس ترمب، ويقر لائحة الاتهام ضده.// انتهى //12:10ت م0027