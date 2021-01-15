الرباط 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الوضعية الوبائية بالمغرب، مع تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد انخفاض طفيف خلال اليومين الماضيين.وتناقلت توقعات وزارة الصحة المغربية بأنه يمكن بلوغ المناعة الجماعية ضد جائحة "كوفيد-19" مطلع شهر مايو المقبل، وذلك بناءً على جدول عملية تلقيح تستغرق 12 أسبوعًا.وتطرقت صحف الرباط إلى تصريحات وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارسلاسكا، الذي أعلن أن العلاقات مع المغرب، إستراتيجية ومهمة جدا، وأن البلدين شركاء أوفياء منذ زمن بعيد، مبددًا أي سوء فهم بين إسبانيا والمغرب.وأشارت إلى مباحثات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، إذ تناولت القضايا المرتبطة بالوضع الأمني في منطقة الساحل، وجهود إلغاء ديون دول مجموعة الخمس.وأخبرت صحف الجمعة عن قصف الجيش الإسرائيلي، موقعًا للقوات الإيرانية في شرق سوريا، بتعاون أمريكي لاستهداف مستودعات أسلحة إيرانية.ونوهت بالتعزيزات الأمنية المشددة، التي فرضتها السلطات الامريكية في واشنطن، قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية،في وقت دعا فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصار لالتزام الهدوء.وأنبأت صحف المغرب عن قلق منظمة الصحة العالمية من السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي انتشرت في 50 دولة، بينما اقترب عدد المصابين بالفيروس حول العالم من 93 مليون إصابة، وسجلت الولايات المتحدة وبريطانيا أرقامًا قياسية في عدد المصابين.// انتهى //12:14ت م0028