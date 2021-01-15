الخرطوم 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، عرض رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت مبادرة لطي الخلاف الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا.وأخبرت عن تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان أمس دعوة من الرئيسالفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور مؤتمر المانحين لدعم السودان في باريس شهر مايو المقبل.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حيث تطرق اللقاء إلى التوترات التي تشهدها حدودالسودان مع إثيوبيا وقضية سد النهضة.ولفتت الانتباه إلى تفقد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في السودان اكسيل بيشوب، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات بشرق السودان، حيث تعهد بحشد مزيد من الدعم لصالح اللاجئين.وركزت صحف السودان على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان بشكل متسارع، حيث سجلت أمس 2414 إصابة جديدة.// انتهى //12:22ت م0029