الرباط 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، أمس في باكو، مع رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان علوي مهدييف، سبل تطوير التعاون بين المنظمة والوكالة، في المجالات التقنية، وتبادل الخبرة الأذربيجانية في الخِدْمات الإلكترونية مع الدول الأعضاء بالمنظمة.وناقش الجانبان عددًا من المقترحات العملية للشراكة، خصوصًا في دعم وبناء قدرات الشباب وتشجيع الابتكار في دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات الناجحة في تطوير التعليم والثقافة الرقمية.// انتهى //13:00ت م0031