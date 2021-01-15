تونس 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستناولت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم إحياءَ تونس لذكرى 14 يناير 2011 ، حيث نقلت فحوى كلمة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعهد فيها بحماية مكتسبات تونس وحماية الحرية وتحقيق الكرامة للتونسيين، إلى جانب دعوات أحزاب سياسية تطالب بضرورة تشريك الشباب في إدارة البلاد والبحث عن حلول للأزمتين الاقتصادية والاجتماعية.وكتبت عن تحوير وزاري منتظر سيعلن عنه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قريبًا.وأوردت تأكيد المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار أن ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار خاصة في ظل التوافق الدولي على إنهاء مرحلة الصراع.وأضافت إلى جانب ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتزامه نقل ممثله الخاص في لبنان يان كوبيش ليتولى منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا.وأخبرت صحف الجمعة عن غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا أوقعت 40 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات مسلحة أخرى في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ نحو عامين.وتطرقت صحف تونس إلى رصد سلالة جديدة من سلالة كورونا في البرازيل تثير مخاوفَ منظمة الصحة العالمية، فيما اتخذت باريس ولندن تدابيرَ استثنائيةً لمحاولة منع وصول سلالات متحورة جديدة من كوفيدـ 19.// انتهى //13:02ت م0032