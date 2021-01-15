بروكسل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأعلنت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل عن تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "يوبام".وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي أن تشيا ستتولى مهامها في الأول من شهر فبراير 2021 خلفًا للإيطالي فينشنزو تاليافيري.وعملت تشيا في إيطاليا مديرة لمكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك، أما على المستوى الدولي، فقد قادت بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خصوصًا في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.و "يوبام-ليبيا " هي بعثة مدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك، التي انطلقت في22 مايو 2013 وتعمل من مكاتبها في تونس لأسباب أمنية ومكرسة للمساعدة على إدارة الحدود الليبية.// انتهى //13:08ت م0037