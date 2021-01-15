القاهرة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.وأوضح رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين، في بيان اليوم، أنه تقرر إغلاق البوغازين أمس نتيجة سوء حالة الطقس وحرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الأرواح والملاحة بالمسطح المائي للميناء.// انتهى //13:23ت م0039