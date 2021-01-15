جدة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة في بيان اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.// انتهى //13:52ت م0042