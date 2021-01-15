رفحاء 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي؛ لتشمل المواقع التاريخية والأثرية والسياحية، واستكمال تدشين عدد من المشروعات التنموية، والوقوف على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.ويأتي تمديد سموه للزيارة التفقدية للوقوف على احتياجات المراكز التابعة لمحافظة رفحاء والالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم .// انتهى //14:06ت م0044