طرابلس 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتماثل للشفاء 823 مصابا، في حين توفي 6 آخرين.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.// انتهى //15:46ت م0052