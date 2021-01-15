تبوك 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساختتم مهرجان " شتاء ضباء " فعالياته أمس وسط إقبال كبير من أهالي المحافظة والزوار .وأوضح رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم الغبان أن المتنزهات والواجهات البحرية أسهمت في الترويح عن أهالي المحافظة وزوارها في ظل التزامهم بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد بينهم في الأماكن العامة وارتداء الكمامات.وبين الغبان أن البلدية جندت خلال تلك المدة إمكانياتها وخدماتها لجميع المواطنين والمقيمين من خلال خطة شملت أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين ، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحرص على سلامة الجميع.// انتهى //17:42ت م0057