جنيف 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أكسيل بيشوب أنه قد تمت مساعدة أكثر من 58 ألف لاجئ من إقليم تيجراي الإثيوبي مع استمرار تدفق اللاجئين إلى السودان عبر الحدود.وأوضح بيشوب أن المفوضية وشركاءها تقوم بنقل اللاجئين إلى مخيمات داخل الأراضي السودانية، حيث يستضيف مخيم أم راكوبا على بعد 70 كيلومترا من الحدود أكثر من 20 ألف لاجئ حاليا.وأضاف أن المفوضية تواصل إنشاء الملاجئ والبنية التحتية وتحسين الخدمات، مبينا أنها تواجه قيودا لوجستية مثل حالة الطرق ونقص الوقود والكهرباء وكذلك بُعد المسافات بين مختلف المواقع، مما يجعل الاستجابة أكثر صعوبة.وذكر أن المفوضية تلقت 30% فقط من أصل 147 مليون دولار أمريكي من قيمة المساعدات المشتركة بين الوكالات الإنسانية للاستجابة لأزمة لاجئي إقليم تيجراي، وما زالت تحتاج إلى تمويل إضافي.// انتهى //17:46ت م0062