الرياض 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستعادل فريق ضمك مع ضيفه فريق الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها بنتيجة 0-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وبهذه النتيجة رفع ضمك نقاطه لـ 9 نقاط محتلًا المركز الأخير، بينما ارتفع رصيد الوحدة لـ 20 نقطة في المركز السابع في سُلّم الترتيب .// انتهى //18:27ت م0067