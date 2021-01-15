مأرب 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسواصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر ديسمبر 2020م بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وصُرفت الأدوية ل 2.371 فردا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 1.244 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.438 فردا، وقسم الأشعة 5.279 فردا، وقسم المختبر 6.326 فردا، فيما أجريت 309 عمليات جراحية.وراجع قسم الطوارئ 4.171 فردا، واستقبل قسم التنويم 891 مريضا، وراجع قسم العيادات 9.967 فردا.ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.//انتهى//18:32ت م0068