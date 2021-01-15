بروكسل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأدرج الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم وزير خارجية سوريا المعيّن مؤخرا فيصل مقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لتدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية بشأن سوريا.وأفاد المجلس الأوروبي في بيان أنه مستمر في متابعة التطورات في الصراع السوري، وأن أي قرار بتمديد الجزاءات هو قرار يُتّخَذ على أساس سنوي.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للنزاع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.// انتهى //19:55ت م0077