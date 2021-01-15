القاهرة 2 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسفاز فريق نادي طلائع الجيش على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الطلائع بهذه الفوز إلى أربع نقاط يحتل بها المركز السابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد دجلة عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.// انتهى //20:32ت م0080