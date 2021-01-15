القاهرة 2 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستغلب فريق نادي إنبي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنبي إلى عشر نقاط يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند ثماني نقاط بالمركز الثامن.// انتهى //20:32ت م0081