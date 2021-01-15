طولكرم 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في طولكرم بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين فادي ياسر نجار وأدهم سامر الأقرع، خلال مواجهات جرت في أحد أحياء الضاحية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق.// انتهى //20:34ت م0083