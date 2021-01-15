قلقيلية 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة اربعة مواطنين فلسطينيين، بالرصاص "الإسفنجي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والأعيرة "الإسفنجية" السوداء، مما أدى لإصابة أربعة مواطنين فلسطينيين، والعشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، عولجوا ميدانياً.// انتهى //20:38ت م0087