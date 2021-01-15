نجران 02 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنين والمقيمين في المملكة من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.// انتهى //20:38ت م0088