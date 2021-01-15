بيروت 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأقدمت دورية لجنود جيش الاحتلال على تجاوز السياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة (بلدة ميس الجبل).وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني اليوم، إلى أن الجنود الإسرائيليين قاموا بتفتيش الموقع، في ظل استنفار ومتابعة مكان الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل"، وبعد مدة وجيزة، اجتازت دبابتان إسرائيليتان من نوع "ميركافا" السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرّك الجنود الإسرائيليين.كما أطلق جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق وادي هونين جنوب بلدة العديسة في الداخل اللبناني المحرر.// انتهى //20:50ت م0089