عمّان 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسفاز فريق الرمثا على الصريح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ22 والأخيرة للدوري الأردني لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع الرمثا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الصريح عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر، ليهبط رسمياً لمصاف أندية الدرجة الأولى.وفي المباراة الثانية، فاز فريق سحاب على الحسين إربد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن الدولي ليرفع سحاب رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الحسين إربد عند 27 نقطة في المركز السادس.وفي المبارة الثالثة، تعادل فريقا السلط والعقبة بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد، ليرفع السلط رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، ورفع العقبة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.// انتهى //21:01ت م0091