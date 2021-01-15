القاهرة 2 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسفاز منتخب قطر لكرة اليد على نظيره الأنجولي بنتيجة 30 - 25 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول متقدماً بنتيجة 14 - 13، ووسع الفارق في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بواقع 30 - 25، ويحصد أول نقطتين في رصيده بالمجموعة، التي تضم كذلك منتخبي كرواتيا واليابان.// انتهى //21:41ت م0095