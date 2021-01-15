عواصم 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأوقفت الأسهم الأوروبية اليوم سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، إذ تقوضت الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع بسبب احتمالات تشديد القيود وتأخر شحن اللقاحات إلى دول القارة وعودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة في الصين.فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض واحد في المئة في أسوأ أداء يومي منذ 21 ديسمبر، إذ تسارعت الخسائر في أعقاب نزول الأسهم في وول ستريت بعد مكاسب كبيرة للبنوك.وسجل ستوكس 600 خسارة أسبوعية 0.8 في المئة، وهو أول تراجع أسبوعي له منذ منتصف ديسمبر.كما تراجع مؤشر داكس الألماني 1.4 في المئة ونزل كاك 40 الفرنسي 1.2 في المئة.وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحداً بالمئة بالرغم من بيانات تفيد بأن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً أقل من المتوقع في نوفمبر.// انتهى //21:43ت م0096