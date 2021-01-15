الرياض 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسخطف الصقّار يزيد الشهري اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط " آد" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تقام في أسبوعها الأول، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع في مقر نادي الصقور السعودي بملهم.وفاز الشهري عن صقره "سحاب" في شوط "جير شاهين فرخ"، حيث قطع السباق في 23" ثانية و471 جزءًا من الثانية"، محققا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال.وخصص النادي 25 ألف ريال، يفوز بها خمسة متسابقين في كل شوط، وقد فاز بالمركز الثاني المتسابق نشمي العتيبي، بصقره "منوخ"، الذي قطع المسافة في 26 ثانية و754 جزءًا من الثانية محققا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، وجاء ثالثاً منصور الخليف عن صقره "عليا" الذي قطع مسافة المسابقة "400 متر" في 27 ثانية و 186 جزءًا من الثانية، محققا 5 آلاف ريال، فيما حصد خالد الداهر 4 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الرابع عن صقره "جزلة"، في 28 ثانية و216 جزءًا من الثانية، وذهب المركز الخامس للصقر RBJ لفهد الدوسري بعد قطعه المسافة في 54 ثانية و575 جزءًا من الثانية، محققا جائزة بقيمة 3 آلاف ريال.وحملت أشواط السباق هذا الأسبوع اسم "مجموعة آد (add) لإدارة الفعاليات"،التي ترعى شوطي الأسبوع الأول في إطار إسهامها للحفاظ على تلك الهواية التراثية الأصيلة، ومشاركة منها في دعم الفعاليات والأنشطة التي تفيد المجتمع.وينظم نادي الصقور السعودي فعاليات مسابقة الملواح، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بمجموع جوائز 400 ألف ريال. وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.// انتهى //21:59ت م0098