الأمم المتحدة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة فيروس كوفيد 19، الذي تجاوز عدد وفاياته حاجز المليونين شخص.وأوضح غوتيريش في رسالة له اليوم، أن الأمم المتحدة تعمل على دعم البلدان من أجل حشد الجهود لتنفيذ أكبر عملية تطعيم عالمية يشهدها التاريخ.وأشار إلى أن بعض البلدان تسعى إلى إبرام صفقات جانبية، ويبلغ الأمر بها إلى حد شراء كميات من اللقاحات تفوق حاجتها، داعياً البلدان لأن تلتزم بإتاحة الفائض عن حاجتها من جرعات اللقاح، فمن شأن ذلك أن يسهم في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتّى أنحاء العالم على وجه الاستعجال درءاً لانهيار النظم الصحية.// انتهى //23:12ت م0111