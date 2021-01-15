الدمام 2 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، كأس المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل بالرياض.ونوه سموه بالنقلات التي شهدتها رياضة الفروسية في المملكة، بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مؤكداً أن المملكة قائمة على الوفاء لكل من بذل وأعطى لبلاده، لذلك يأتي هذا المهرجان ليرسخ أسماء قامات قدمت لدينها ولبلادها، في بادرة غير مستغربة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، مباركاً سموه للأسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "البذالي"،متمنياً سموه لبقية المشاركين حظاً أوفر في المنافسات المتبقية.وأشاد سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس نادي سباقات الخيل، لإبراز منافسات الفروسية وتطويرها، وتشجيع الملاك والمهتمين وتقديم البرامج والخدمات التي تسهم في تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة، متمنياً سموه أن يكلل الله هذه الجهود بالنجاح والتوفيق.//انتهى //23:15ت م0115