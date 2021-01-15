القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسحقق منتخب اليابان أولى مفاجآت بطولة العالم لكرة اليد بالتعادل مع نظيره الكرواتي وصيف بطولة أوروبا في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.وفاجأ المنتخب الياباني نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاع إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة (17-14).وفي الشوط الثاني تراجع المنتخب الياباني قليلاً، ليستغل الكروات ذلك، ويحققوا التعادل (29 ــ 29) قبل نهاية المباراة بـ 8 ثوان فقط، ليتقاسما نقاط المباراة، ويحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا.// انتهى //23:16ت م0116