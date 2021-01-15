القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسفاز المنتخب الألماني لكرة اليد على نظيره أوروجواي بنتيجة (43 ــ 13)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.ونجح منتخب "الماكينات الألمانية" في التفوق خلال أحداث الشوط الأول وتقدم بنتيجة (16- 4)، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.وحصل جونزاليس ألوزا حارس مرمى منتخب أورجواي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات.وبهذه النتيجة حصد منتخب ألمانيا نقطتين ليتصدر المجموعة، فيما يبقى منتخب أوروجواي بدون رصيد.// انتهى //23:37ت م0118