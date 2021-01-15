نيويورك 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسكثفت وكالات الأمم المتحدة جهودها لمساعدة الآلاف من لاجئي الروهينجا الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن شبّ حريق مدمر في مخيم مكتظ باللاجئين في جنوب شرق بنغلاديش.وقالت وكالات الأمم المتحدة: إن الحريق اندلع بعد وقت قصير من منتصف ليل الخميس في مخيم نايابارا للاجئين في كوكس بازار، وتسبب في تدمير حوالي 550 ملجأ و 150 متجراً، فيما تشير أنباء إلى أن مركزاً مجتمعياً قد دمر.وأشارت الوكالات إلى أن حوالي 3500 لاجئ من الروهينجا، من بينهم أطفال، فقدوا منازلهم وممتلكاتهم في الحريق، في خضم فصل الشتاء وجائحة فيروس كورونا.ويقدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية طارئة، بما في ذلك الوجبات الساخنة للأسر المحتاجة، فيما يقوم الشركاء الإنسانيون من مجموعة التنسيق بين القطاعات والهلال الأحمر البانغالي والمنظمات غير الحكومية بمساعدة الأشخاص المتضررين.// انتهى //23:38ت م0119