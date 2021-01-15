عمّان 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش الأردني في بيان صحفي إن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية طبقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.// انتهى //23:38ت م0120