الرياض 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واستقام غداً منافسات دور الثمانية لبطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني FIFA 21 في نسختها الثانية بمشاركة أندية دوري المحترفين الـ16.وانتهت منافسات 7 جولات من الدوري الأسبوع الماضي، وأسفرت نتائجها عن تأهل ٨ أندية إلى دور الثمانية حيث تأهل من المجموعة الأولى ٤ فرق على التوالي من المراكز من الأول إلى الرابع هي الاتحاد ، القادسية، أبها ، الهلال، وعن المجموعة الثانية وعلى الترتيب من الأول حتى الرابع فرق الرائد ، النصر ، الاتفاق ، الوحدة.وستتأهل ٤ فرق من مواجهات الربع نهائي لتخوض يوم الأحد مواجهات النصف النهائي والنهائي الذي سيشهد تتويج البطل بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان: " مستوى الاحتراف الذي رأيناه في النسخة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من اللاعبين والمدربين، والمستوى العالي من المهارة خلال هذه الفعالية يثبت تطور الصناعة المحلية، وأن محبي ومشجعي الرياضات الإلكترونية في السعودية يتشوقون لمتابعة هذه الأحداث".يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يجمع جميع أندية كرة القدم الـ16 في الدوري السعودي للمحترفين معًا للتنافس في EA SPORTS FIFA 21 بمشاركة عبد العزيز البكر وخالد الشنيف على طاولة التحليل ، وشهد المشجعون والمشاهدون مباريات مثيرة وتحليلات ثاقبة ومقابلات رائعة بعد المباراة مع اللاعبين.ويندرج نظام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت مظلة Saudi eLeaguesالتي أنشأتها SAFEIS في أكتوبر من عام 2020 لتنمية صناعة الرياضات الإلكترونية السعودية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وإنشاء نظام بيئي يمكنه إنشاء نجوم مشهود لهم دوليًا ويمكنهم المنافسة على أعلى مستوى.وتعد المسابقة جزءًا من إستراتيجية دعم الأندية التابعة لوزارة الرياضة ، حيث تكسب الأندية الرياضية المشاركة نقاطًا للمشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية الرسمية.// انتهى //00:40ت م0125