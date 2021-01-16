جيزان 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي وذوي شيخ قرية الصوارمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة الشيخ محمد بن هادي صيرم، وشيخ قبيلة آل عامر بمحافظة الريث الشيخ مغدي بن عيسى المسعودي - رحمهما الله -.وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر ، على قدمه الفقيدين من أعمال البر والخير والإصلاح في المجتمع، وما بذلوه في خدمة دينهم ووطنهم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.وأعرب ذوو وأسرة الفقيدين، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، راجين الله تعالى أن لا يريه أَي مكروه.// انتهى //01:26ت م0126