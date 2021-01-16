القاهرة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى خروج 720 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 121792 حالة.وذكرت، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 154620 حالة من ضمنهم 121792 حالة تم شفاؤها، و 8473 حالة وفاة.// انتهى //02:43ت م0127