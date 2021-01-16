نيويورك 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أداءً منخفضاً عند اختتام جلسات التداول لهذا الأسبوع، متأثرة بهبوط أسهم الطاقة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 177.26 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 30814.26 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.29 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 3768.25 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.14 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 12998.50 نقطة.وعلى أساس أسبوعي، فقد ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حوالي 1.5 بالمئة، في حين خسر داو 0.91 بالمئة.// انتهى //02:46ت م0128