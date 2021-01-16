رياضي / بولندا تكسب تونس في المجموعة الثانية لكأس العالم لكرة اليد
السبت 1442/6/3 هـ الموافق 2021/01/16 م واس
القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس
كسب منتخب بولندا لكرة اليد نظيره التونسي بنتيجة 30 ــ 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 27 للرجال "مصر 2021".
وبهذه النتيجة حصد منتخب بولندا أول نقطتين في مشواره بالبطولة، فيما بقي منتخب تونس بدون نقاط.
وحصل أركاديوز موريتو لاعب بولندا على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 11 هدفاً خلال اللقاء.
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