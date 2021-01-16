القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسكسب منتخب بولندا لكرة اليد نظيره التونسي بنتيجة 30 ــ 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 27 للرجال "مصر 2021".وبهذه النتيجة حصد منتخب بولندا أول نقطتين في مشواره بالبطولة، فيما بقي منتخب تونس بدون نقاط.وحصل أركاديوز موريتو لاعب بولندا على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 11 هدفاً خلال اللقاء.// انتهى //03:15ت م0129