القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسنظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي حفل تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، وذلك تقديراً لجهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع يناير الجاري.وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها اليوم، أن السفير المصري لدى أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق، تسلم جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن الرئيس المصري، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا.// انتهى //03:56ت م0130