القاهرة 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسفاز المنتخب المجري على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 34 ــ 27، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021".وبهذه النتيجة حصد المنتخب المجري نقطتين حل بها في وصافة المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني المتصدر، فيما بقي رصيد الرأس الأخضر بدون نقاط، وحل في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأوروجواي التي خسرت من ألمانيا بنتيجة 43 - 14.// انتهى //04:15ت م0131