الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية بوفاة الشيخة فضاء.منح وسام الملك عبدالعزيز لـ101 متبرع بالأعضاء.بندر بن خالد يطّلع على مركز الوثائق في إمارة القصيم.تدمير ثلاث طائرات "درون مفخخة".خدمات رقمية داخل منظومة أعمال المسجد الحرام.حراك زراعي وسياحي لمناطق مكة السياحية.د. الجهني: من رحمة الله وجود لقاح فعّال ضد كورونا.خطيب المسجد النبوي: الغش من كبائر الذنوب.التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا.مملكة الإنسانية تحتضن «خديجاً» باكستانياً لمدة عام.ألغام الحوثي تواصل اصطياد الأبرياء.زلزال مدمر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.القبض على متورطين حاولوا تهريب مواد مخدرة.إنشاء شركة زراعية عملاقة لتصنيع التمور في حائل.«هدد» يسعى إلى تكيف الصقور في بيئاتها الطبيعية.آل هيازع يطلع على إنجازات هيئة تقويم التعليم.// يتبع //06:05ت م0002