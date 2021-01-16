وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (الأمن والسلم.. الإقليمي والدولي) : مبادرات المملكة العربية السعودية ومساعيها في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أمر يشكل نهجا راسخا في سياسات الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.وأضافت حين نرصد الحيثيات المرتبطة بتجديد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الماضية، - التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، والتطلع لأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم، وأن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الـثلاث، وما يلتقي معها في ذات السياق من تثمين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الدورَ الكبير الـذي بذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه، حيث قال في بيان لبلاده ألقاه أمام مجلـس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن: إن اتفاق الرياض يعد نموذجا يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد، وإشارته إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أثمر عن تشكيل حكومة الـكفاءات الـسياسية، الـتي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من العاصمة المؤقتة عدن، وبكل إصرار وعزيمة، للمضي قدما في برنامجها الوطني، بما في ذلك توحيد القرار العسكري والأمني صوب توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب".وختمت: يستنبط من هذه الحيثيات آنفة الذكر يرسم دلالة أخرى على جهود الدولة في سبيل إرساء الاستقرار والأمن، وتعزيز الحلـول الـسياسية ودعم كل المبادرات الـتي من شأنها ضمان سلامة الإنسان واستقرار المنطقة وتحقيق آفاق الـسلام بما يعكس مكانة وتأثير المملـكة العربية السعودية في المجتمع الدولي.// يتبع//06:05ت م0004