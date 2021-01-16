القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسفاز منتخب الدانمارك لكرة اليد على نظيره البحريني بنتيجة (34/ 20) في المباراة التي جمعتهما، أمس على الصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجوعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، حاليًا ، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.وتفوق حامل اللقب منتخب الدانمارك على مجريات المباراة؛ نظرًا لفارق الخبرة والإمكانيات مع منتخب البحرين.وفازت الدانمارك قبل عامين بأول لقب لها في بطولات العالم أمام جمهورها، بعد تحقيق فوز مقنع بالنهائي على النرويج بنتيجة (31-22).// انتهى //08:11ت م0008