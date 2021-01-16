رياضي / الدانمارك تفوز على البحرين "34 ــ 20" في مونديال اليد
السبت 1442/6/3 هـ الموافق 2021/01/16 م واس
القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس
فاز منتخب الدانمارك لكرة اليد على نظيره البحريني بنتيجة (34/ 20) في المباراة التي جمعتهما، أمس على الصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجوعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، حاليًا ، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.
وتفوق حامل اللقب منتخب الدانمارك على مجريات المباراة؛ نظرًا لفارق الخبرة والإمكانيات مع منتخب البحرين.
وفازت الدانمارك قبل عامين بأول لقب لها في بطولات العالم أمام جمهورها، بعد تحقيق فوز مقنع بالنهائي على النرويج بنتيجة (31-22).
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08:11ت م
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