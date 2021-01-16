طرابلس 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيادة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد ، مبينة تحذير مديرعام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من عدم قدرة النظام الصحي بإمكاناته المحدودة التعامل مع زيادات متوقعة في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.وأشارت إلى رفض المحكمة الأسكتلندية طلب عائلة عبد الباسط المقرحي الاستئناف الثالث لتبرئته من الإدانة في قضية تفجير طائرة لوكيربي العام 1988.وبينت صحف طرابلس تواصل أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقد اجتماعاتها في جنيف، بمشاركة الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مشيرة إلى أنها تناقش القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقدم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.وتناولت إعلان خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسًا لبعثةالاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "يوبام"، التي ستتولى مهامها في الأول من شهر فبراير 2021 خلفًا للإيطالي فينشنزو تاليافيري.ونقلت صحف السبت تصريحات المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم جان العلم التي أكد فيها إنجاز 70% من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي، مفيدًا بأنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، بشأن بعض العقبات الرئيسية.ونوهت صحف ليبيا بترحيب الخارجية الفرنسية باجتماع لجنة التوافقات الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، معربة عن أملها بإحراز تقدم ملموس نحو اختيار سلطة تنفيذية تنظم الانتخابات قبل نهاية هذا العام.// انتهى //08:28ت م0009